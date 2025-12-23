Ravaglia in lacrime dopo la finale di Supercoppa persa | non smette di pensare all'errore è inconsolabile

Dopo la finale di Supercoppa contro il Napoli, Ravaglia è rimasto molto dispiaciuto per l’errore che ha contribuito al risultato finale. La sua reazione emotiva evidenzia la delusione per una partita importante, lasciando spazio a riflessioni sul momento difficile e sulle emozioni che accompagnano le sconfitte sportive.

Ravaglia in lacrime dopo la finale di Supercoppa contro il Napoli: non smette di pensare all'errore che ha propiziato il 2-0. Italiano lo difende e lo consola: "Ha questi colori tatuati addosso, ha dato tutto per questa maglia".

