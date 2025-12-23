Rapinarono cercando di soffocarle due anziane | arrestati fratello e sorella irreperibili da un anno e mezzo

Due persone, un uomo e una donna, sono state arrestate dopo essere state ricercate per circa un anno e mezzo. Erano coinvolte in un episodio in cui rapinarono e cercarono di soffocare due anziane. A loro carico era stato emesso un ordine di carcerazione dalla Procura di Agrigento. Ora sono state individuate e portate in custodia, tornando così a disposizione delle autorità competenti.

