Rapina al Toys Center Fisascat Cisl | Più sicurezza per tutelare i lavoratori
“Alla luce della rapina avvenuta ieri in un noto negozio di giocattoli chiediamo maggiori tutele per i lavoratori, unico patrimonio dell’azienda che non può essere sostituito”. È quanto afferma la segretaria generale della Fisascat CISL di Reggio Calabria, Annarosa Marrapodi, intervenendo dopo la. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Armati di pistola minacciano i dipendenti, rapina al Toys Center di via De Nava: bottino da 40 mila euro
Leggi anche: Appalto Asl Salerno, rischio tagli: annunciata la mobilitazione dei lavoratori al fianco dei sindacalisti della Fisascat Cisl provinciale
Rapina armata al Toys Center di Reggio Calabria: portati via 40mila euro - Due uomini armati minacciano i dipendenti all’ingresso e fuggono con l’incasso: indagini in corso tra rilievi della Scientifica e analisi delle telecamere ... msn.com
Reggio Calabria, rapina a mano armata al Toys Center.Banditi in fuga con 40mila euro - Rapina a Reggio Calabria due uomini armati hanno assaltato il negozio Toys Center di via De Nava, portando via circa 40mila euro ... quotidianodelsud.it
Entrano armati e minacciano i dipendenti: rapina da 40mila euro nel Toys Center di Reggio Calabria - Per introdursi in negozio si sono mimetizzati con i clienti impegnati nello shopping natalizio, prima di costringere il personale ad aprire la cassaforte e consegnare l'incasso ... msn.com
L’ennesima rapina ieri ai danni di un Toys Center. Due malviventi armati di pistola hanno minacciato i dipendenti e si sono fatti consegnare l’incasso del giorno precedente - facebook.com facebook
Rapina in un negozio di giocattoli a Reggio Calabria, 40mila euro il bottino. I malviventi, armati di pistola, hanno costretto i dipendenti a consegnare l'incasso #ANSA x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.