Rapina al Toys Center Fisascat Cisl | Più sicurezza per tutelare i lavoratori

Reggio Calabria, rapina a mano armata al Toys Center.Banditi in fuga con 40mila euro - Rapina a Reggio Calabria due uomini armati hanno assaltato il negozio Toys Center di via De Nava, portando via circa 40mila euro ... quotidianodelsud.it

Entrano armati e minacciano i dipendenti: rapina da 40mila euro nel Toys Center di Reggio Calabria - Per introdursi in negozio si sono mimetizzati con i clienti impegnati nello shopping natalizio, prima di costringere il personale ad aprire la cassaforte e consegnare l'incasso ... msn.com

L’ennesima rapina ieri ai danni di un Toys Center. Due malviventi armati di pistola hanno minacciato i dipendenti e si sono fatti consegnare l’incasso del giorno precedente - facebook.com facebook

Rapina in un negozio di giocattoli a Reggio Calabria, 40mila euro il bottino. I malviventi, armati di pistola, hanno costretto i dipendenti a consegnare l'incasso #ANSA x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.