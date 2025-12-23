Rap senza compromessi | Lando Cabret torna con l’album Antipratico
Lando Cabret, artista veneto noto per il suo stile autentico e diretto, presenta il nuovo album “Antipratico”. Disponibile da oggi, 15 dicembre, su tutte le piattaforme digitali, questo lavoro conferma la sua volontà di mantenere una voce sincera nel panorama rap italiano. Un progetto che riflette la sua visione senza compromessi e l’approccio reale al genere, offrendo ai ascoltatori un’esperienza fedele alla sua essenza artistica.
Dal Veneto arriva una voce fuori dal coro della scena rap italiana. Lando Cabret, artista veneto da sempre legato a una visione autentica e senza filtri dell’Hip Hop, pubblica “Antipratico”, il suo nuovo album disponibile da oggi, 15 dicembre, su tutte le piattaforme digitali. Nove tracce che non. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Lando Cabret pubblica il nuovo album di 9 tracce: intervista.
