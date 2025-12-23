Raid notturno all' istituto scolastico rubati centinaia di pc

23 dic 2025

Un grave furto è stato messo a segno nella notte ai danni dell’istituto professionale “Taddeo da Sessa”, situato lungo via Raccomandata di Sessa Aurunca. Ad agire sarebbe stato un gruppo organizzato di malviventi che, con modalità particolarmente violente, ha preso di mira la struttura scolastica. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

