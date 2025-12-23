Raid notturno all' istituto scolastico rubati centinaia di pc

Un grave furto è stato messo a segno nella notte ai danni dell'istituto professionale "Taddeo da Sessa", situato lungo via Raccomandata di Sessa Aurunca. Ad agire sarebbe stato un gruppo organizzato di malviventi che, con modalità particolarmente violente, ha preso di mira la struttura scolastica.

Scuola violata durante la notte: rubati pc e apparecchi elettronici. Aule devastate - Alla luce della situazione riscontrata, la dirigenza ha disposto la sospensione delle attività didattiche per l’intera giornata, decisione adottata per garantire l’incolumità degli studenti e del ... casertanews.it

