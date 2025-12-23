Rai 1 lancia La Preside | Luisa Ranieri torna in tv

Il palinsesto di Rai 1 si prepara a inaugurare il nuovo anno con diverse novità, tra cui spicca La Preside, la serie pronta a debuttare subito dopo l’inizio del 2026 (la prima sarà Prima di Noi, in onda domenica 4 gennaio). Il ritorno di Luisa Ranieri sull’ammiraglia è fissato per lunedì 12 gennaio, quando l’attrice vestirà i panni di un personaggio completamente diverso da Lolita Lobosco. Eugenia Liguori, una preside fuori dal comune. La protagonista della serie si chiama Eugenia Liguori: non è una poliziotta, ma sa farsi rispettare e guidare con fermezza i suoi “sottoposti”, ovvero gli studenti affidati alle sue cure. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

