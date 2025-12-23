Ragazzina violentata nella notte di Ferragosto | i due 17enni respingono le accuse

Due 17enni di Angri respingono le accuse di aver violentato una ragazza di 16 anni durante la notte di Ferragosto a Santa Maria di Castellabate. I ragazzi sostengono che l'incontro sia stato consensuale e si dichiarano innocenti. La vicenda è al centro dell'attenzione delle autorità, che stanno valutando le testimonianze e gli elementi raccolti per chiarire quanto accaduto.

Sostengono che si sia trattato di un rapporto consenziente e respingono ogni accusa i due 17enni di Angri accusati di aver violentato una ragazza di 16 anni nella notte di Ferragosto a Santa Maria di Castellabate. Secondo la versione fornita dai ragazzi, che ieri sono stati ascoltati in un lungo.

