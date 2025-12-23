Rafinha l’ex Inter annuncia il ritiro a soli 32 anni | Difficile da accettare ma purtroppo…

Rafinha dice addio al calcio giocato all’età di 32 anni. Il centrocampista brasiliano, ex Inter, ha annunciato il suo ritiro attraverso un messaggio pubblicato sui social, chiudendo ufficialmente una carriera che lo ha visto protagonista anche sui palcoscenici internazionali. Nel suo annuncio, Rafinha ha voluto spiegare le ragioni della scelta, legate soprattutto ad un infortunio che non gli ha più permesso di tornare ai livelli richiesti dal calcio professionistico. Un percorso non semplice, maturato dopo mesi di riflessioni e tentativi di recupero. Rafinha: l’annuncio e i motivi dello stop. “ Grazie, calcio, per avermi reso quello che sono “, ha scritto Rafinha, aggiungendo: “ Ho deciso di ritirarmi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Rafinha annuncia l’addio al calcio, il commovente messaggio dell’ex Inter – VIDEO

Leggi anche: Conferenza stampa Chivu pre Inter Milan: «Dumfries purtroppo non ci sarà, Thuram sta bene! Il derby una partita diversa dalle altre ma bisogna divertirsi. Vi spiego la scelta di non lasciare la squadra in ritiro»

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

L'ex Inter Rafinha annuncia il ritiro: "Ho avuto il privilegio di difendere club che ammiravo fin da bambino" - Dopo un po' di tempo lontano dai campi e dopo un lungo recupero, oggi voglio condividere qualcosa di importante per me. msn.com