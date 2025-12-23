Rafinha l’ex Inter annuncia il ritiro a soli 32 anni | Difficile da accettare ma purtroppo…
Rafinha dice addio al calcio giocato all’età di 32 anni. Il centrocampista brasiliano, ex Inter, ha annunciato il suo ritiro attraverso un messaggio pubblicato sui social, chiudendo ufficialmente una carriera che lo ha visto protagonista anche sui palcoscenici internazionali. Nel suo annuncio, Rafinha ha voluto spiegare le ragioni della scelta, legate soprattutto ad un infortunio che non gli ha più permesso di tornare ai livelli richiesti dal calcio professionistico. Un percorso non semplice, maturato dopo mesi di riflessioni e tentativi di recupero. Rafinha: l’annuncio e i motivi dello stop. “ Grazie, calcio, per avermi reso quello che sono “, ha scritto Rafinha, aggiungendo: “ Ho deciso di ritirarmi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
L'ex Inter Rafinha annuncia il ritiro: "Ho avuto il privilegio di difendere club che ammiravo fin da bambino" - Dopo un po' di tempo lontano dai campi e dopo un lungo recupero, oggi voglio condividere qualcosa di importante per me.
#Rafinha, l’ex giocatore di Inter, Barcellona e PSG, lascia il calcio giocato a soli 32 anni. Buona fortuna @Rafinha! x.com
Rafinha si ritira come uno dei giocatori più amati dagli interisti con meno partite in nerazzurro Questa la formazione della sua ultima partita in Serie A, ricordate contro chi giocò e cosa determinò il match Soluzione e tabellino completo nei commenti - facebook.com facebook
