Raffaele Genovese nuovo comandante della Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto

L’Ispettore della Polizia di Stato Raffaele Genovese è il nuovo Comandante del Distaccamento della Polizia Stradale di Barcellona P.G. La nomina gli è stata conferita dal Dirigente del Compartimento Sicilia Orientale, Mariagrazia Milli, e l’insediamento è avvenuto il 1° dicembre scorso.Genovese. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

