Radici cambiamento e sfide | Una community di 300 studenti Questo è il nostro grande obiettivo

Radici profonde, crescita e nuove sfide. Con una community di oltre 300 studenti, il nostro obiettivo è promuovere formazione e innovazione. Le eccellenze italiane come Ducati, Lamborghini e Bugatti, nate nella provincia di Ferrara, rappresentano l’ingegno e la tradizione del nostro Paese. Un percorso di sviluppo che unisce passato e futuro, offrendo opportunità di crescita e confronto per i giovani talenti.

Ducati, Lamborghini e Bugatti: tre marchi simbolo dell'ingegneria e dell'industria italiana che affondano le loro radici nella provincia ferrarese. Un dato poco noto ma altamente evocativo, emerso nel corso della prima assemblea natalizia della Scuola di Sviluppo Territoriale che si è svolta nei giorni scorsi nella sede di Cna Ferrara. Da qui, e da una domanda di fondo — quali traiettorie attendono Ferrara nei prossimi anni e quale ruolo può giocare la Scuola di Sviluppo Territoriale? — ha preso forma un incontro pensato non come una lezione frontale, ma come un momento di confronto aperto tra studenti e Comitato di gestione.

