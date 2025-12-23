Vincenzo Strino, noto come Enzuccio o’toro, è stato scarcerato e ora si trova ai domiciliari. Il Tribunale di Napoli ha accolto la richiesta degli avvocati di affidarlo alla misura alternativa, dopo la condanna a oltre dieci anni di reclusione per associazione mafiosa ed estorsione legate al clan Mallardo. La decisione si inserisce nel contesto delle attività di contrasto alla criminalità organizzata nella regione.

Scarcerato Enzuccio o’toro. Il Giudice del Tribunale di Napoli, accogliendo la richiesta degli avvocati Luigi Poziello e Marcello Severino, ha concesso gli arresti domiciliari a Vincenzo Strino, classe ’69, recentemente condannato a dieci anni e sei mesi di reclusione per associazione mafiosa ed estorsione con il clan Mallardo. Racket per il clan Mallardo, scarcerato Enzuccio . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Racket per il clan Mallardo, scarcerato Enzuccio ‘o Toro: va ai domiciliari

Leggi anche: Scarcerato Baby Gang: «Va ai domiciliari in comunità»

Leggi anche: Baby Gang scarcerato: va ai domiciliari in comunità per disintossicarsi

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Racket per il clan Mallardo, scarcerato Enzuccio ‘o Toro: va ai domiciliari.

Clan Mallardo praticava racket del caffé - Il clan Mallardo imponeva ai baruna determinata marca di caffè: e' uno degli elementidell'inchiesta che ha portato oggi a quattro arresti e alsequestro di beni per cinque ... ilsecoloxix.it

Giovanni Razzanelli: la testimonianza che ha fatto tremare il clan Pallavicino Nel novembre 2009, Giovanni Razzanelli, ex esattore del clan di Pallavicino, ha iniziato a collaborare con la giustizia, rivelando dettagli scottanti sul racket delle estorsioni. Le sue pa - facebook.com facebook