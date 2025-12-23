Raccolta dei rifiuti scoppia la bagarre Il Comune tuona | Verifiche e penali da Alia dati positivi | Problemi isolati

A oltre due mesi dall’introduzione del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti a Pistoia, emergono tensioni tra il Comune e Alia Servizi Ambientali. Il Comune annuncia verifiche e possibili sanzioni, mentre Alia evidenzia dati positivi e segnala problemi isolati. La situazione resta sotto osservazione, con il focus sulla corretta gestione e sul miglioramento del servizio per i cittadini.

Pistoia, 23 dicembre 2025 – A oltre due mesi dall'avvio del nuovo schema di raccolta dei rifiuti sul territorio, il rapporto (teso) tra il Comune di Pistoia e Plures Alia Servizi Ambientali torna al centro del dibattito. L'Amministrazione comunale pistoiese ha infatti trasmesso una nuova comunicazione ad ATO Toscana Centro, accompagnata da una contestazione formale, per segnalare il persistere di criticità e disservizi legati alla riorganizzazione del servizio sul territorio cittadino. La lettera fa seguito a una precedente segnalazione inviata il 23 ottobre, con la quale il Comune aveva già richiesto correttivi e una maggiore attenzione nella gestione operativa.

