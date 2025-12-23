Quindicenne ostaggio della baby gang spogliato minacciato e rapinato in corso Buenos Aires a Milano | così il padre è riuscito a salvare il ragazzo grazie al cellulare
Un episodio di cronaca a Milano ha visto un quindicenne rapinato e sequestrato da una baby gang in corso Buenos Aires. Dopo essere stato spogliato e minacciato, il ragazzo è stato salvato dal tempestivo intervento del padre, grazie all’uso del cellulare. L’episodio sottolinea la pericolosità di alcune forme di criminalità giovanile e la necessità di attenzione e prevenzione nelle aree urbane frequentate da giovani.
Milano, 23 dicembre 2025 – “Se non versi 100 euro, io uccido tuo figlio!”. Il ricatto ha gelato il sangue del padre di un 15enne, che è stato rapinato in strada e sequestrato per quasi un’ora da una gang di giovanissimi domenica sera: dopo averlo spogliato di quasi tutto quello che indossava, quei ragazzi volevano anche succhiargli soldi dalla carta prepagata, che però era vuota. Così lo hanno costretto a chiamare il padre per una ricarica. Una sfilza di precedenti . Alla fine l a banda è stata intercettata dai carabinieri e tutti e quattro i componenti (un ventenne tunisino, una 15enne italiana, un 16enne nato in Marocco e un 17enne originario della Siria, tutti con precedenti, residenti a Bergamo e provincia) sono stati arrestati per rapina, tentata estorsione, sequestro di persona e resistenza a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Milano, 15enne rapito da una baby gang in corso Buenos Aires: mezzo nudo, costretto a chiamare il padre per ricaricare la carta
Leggi anche: Milano, 15enne aggredito e rapinato in corso Buenos Aires
Quindicenne ostaggio della baby gang, spogliato, minacciato e rapinato in corso Buenos Aires a Milano: così il padre è riuscito a salvare il ragazzo grazie al cellulare; Milano, 15enne rapinato in centro da una baby gang: 4 arresti; La rabbia e lo choc della madre del giovane: “Passanti indifferenti, nessuno l’ha aiutato. È la ferita più dolorosa”; Treviso in ostaggio di maranza e baby gang, lo spray urticante alle cassiere.
Milano, 15enne aggredito, spogliato e rapinato da una baby gang: quattro arrestati - Minacciato e spogliato di scarpe e giubbotto: un gruppo di 15enni voleva costringere la vittima a prelevare al bancomat. affaritaliani.it
15enne aggredito a Milano in zona Buenos Aires: accerchiato e rapinato. Fermata la baby gang - 15enne aggredito a Milano: il branco lo blocca e prova a estorcergli denaro. mam-e.it
Quindicenne in balìa di una baby gang per un'ora, salvo grazie al padre - Dopo avergli portato via telefono, portafogli, giubbotto e scarpe l'hanno costretto a chiamare il padre per farsi ... msn.com
A Milano un quindicenne è stato rapinato e tenuto in ostaggio da un gruppo di quattro giovani, tre dei quali minorenni. I responsabili sono stati tutti arrestati. Servizio di Alberto Ambrogi https://www.rainews.it/tgr/lombardia/articoli/2025/12/quindicenne-rapinato-i - facebook.com facebook
"Raccontare la propria condizione di ostaggio, significa rivivere le atrocità subite. Chi è stato ostaggio di Hamas è quindi un sopravvissuto, esattamente come chi è uscito dai campi nazisti" Per altre notizie bit.ly/4mRREce #Hamas #Israele x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.