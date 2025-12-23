Quindicenne ostaggio della baby gang spogliato minacciato e rapinato in corso Buenos Aires a Milano | così il padre è riuscito a salvare il ragazzo grazie al cellulare

Un episodio di cronaca a Milano ha visto un quindicenne rapinato e sequestrato da una baby gang in corso Buenos Aires. Dopo essere stato spogliato e minacciato, il ragazzo è stato salvato dal tempestivo intervento del padre, grazie all’uso del cellulare. L’episodio sottolinea la pericolosità di alcune forme di criminalità giovanile e la necessità di attenzione e prevenzione nelle aree urbane frequentate da giovani.

Milano, 23 dicembre 2025 – “Se non versi 100 euro, io uccido tuo figlio!”. Il ricatto ha gelato il sangue del padre di un 15enne, che è stato rapinato in strada e sequestrato per quasi un’ora da una gang di giovanissimi domenica sera: dopo averlo spogliato di quasi tutto quello che indossava, quei ragazzi volevano anche succhiargli soldi dalla carta prepagata, che però era vuota. Così lo hanno costretto a chiamare il padre per una ricarica. Una sfilza di precedenti . Alla fine l a banda è stata intercettata dai carabinieri e tutti e quattro i componenti (un ventenne tunisino, una 15enne italiana, un 16enne nato in Marocco e un 17enne originario della Siria, tutti con precedenti, residenti a Bergamo e provincia) sono stati arrestati per rapina, tentata estorsione, sequestro di persona e resistenza a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

