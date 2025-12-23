Qui Senigallia Vigor un dolce Natale Playoff a quattro punti
Qui Senigallia, la Vigor si prepara a chiudere il 2025 con un’altra vittoria, consolidando il suo cammino positivo. La terza affermazione consecutiva porta serenità alla squadra, che affronta le festività natalizie con fiducia e determinazione. Un traguardo importante per i rossoblu, pronti a proseguire con impegno il percorso nel campionato.
La Vigor troverà tanta serenità sotto l’albero. La terza vittoria consecutiva consente ai rossoblu di Senigallia di chiudere il 2025 in bellezza. Settimo posto in solitaria, appena 4 punti dai playoff ed 8 dai playout. Una distanza confortevole che valorizza il lavoro iniziato da Giuseppe Magi e portato avanti con profitto da mister Aldo Clementi. A fine partita l’allenatore di Senigallia aveva una gran voglia di esultare e celebrare il lavoro svolto dai suoi ragazzi in queste settimane. Il sogno era proprio quello di vincere le ultime 3 gare. Ebbene si è realizzato, anche se non è stato affatto semplice. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
