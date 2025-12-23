Qui Ancona Volevamo vincere Ma il pari ci sta bene

L’Ancona ottiene un punto a Notaresco in una partita caratterizzata da momenti difficili, tra il gol su rigore di Arrigoni e l’espulsione di Kouko. Nonostante le avversità, i dorici sono riusciti a risalire la partita con un rigore di Cericola. Il risultato, anche se deludente, permette di mantenere la posizione in classifica, con un senso di rammarico per le occasioni sfumate durante il match.

"Peccato, volevamo vincere per gli alluvionati" - Come sempre l’amministratore delegato nonché direttore generale, Roberta Nocelli, ha affidato il suo pensiero sulla partita persa contro il Gubbio e sul momento dell’Ancona ai suoi social: "È andata ... ilrestodelcarlino.it

Juve: Tudor 'Volevamo vincere, ma il pari ci sta' - "Era una gara difficile, dispiace perché volevamo vincere: ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti, alla fine il pareggio ci sta": così il tecnico della Juventus, Igor Tudor, dopo lo 0- ansa.it

Non è il finale d’anno che volevamo, una gara combattuta che chiude il 2025 con un po di rammarico, ma ora testa alta e sguardo avanti. Forza Leoni! Reti: 39' Paganini. - - It's not the end of the year we wanted, a hard-fought race that ends 2025 with som - facebook.com facebook

