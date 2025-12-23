L'Hockey Roller Club Monza subisce la sua terza sconfitta consecutiva in casa, questa volta nel derby contro Lodi. Sul campo del PalaSomaschini, i padroni di casa sono stati superati per 4 a 1 dall’Amatori Wasken Lodi Bcc Centropadana. Una battuta d’arresto che evidenzia le difficoltà attuali del team monzese, ormai costretto a rivedere gli obiettivi di questa fase del campionato.

Sulla fortezza del PalaSomaschini sventola bandiera bianca. Ancora una volta, la terza consecutiva. L’impresa, già compiuta da Trissino e Viareggio, nell’anticipo della penultima giornata di andata riesce all’ Amatori Wasken Lodi Bcc Centropadana, vittorioso per 4 a 1 sul Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar. Ma la disfatta casalinga pesa di più. E questo perché la sfida era un derby, molto sentito da entrambe le tifoserie. Le tre sconfitte, inoltre, si sono concretizzate in contesti molto differenti. Il Trissino, imbattuta capolista, nella trasferta seregnese aveva semplicemente fatto valere la forza di un organico stellare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Questa volta fa più male. Hockey amaro nel derby con Lodi: per il Roller terzo ko casalingo

Leggi anche: Un poker che fa male, ultimo match del 2025 amaro per il Forlì: brutto ko a Perugia

Leggi anche: Il Viktoria Plzen fa la storia, la Roma al terzo ko di fila in casa: l’ultima volta nel 2011

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

La depressione è un male che capita ma va centellinato, una volta nei manicomi c’erano le lunghe degenze e grazie a Dio davano tutto il tempo alla malattia di dipanarsi e di risolversi, io sono riuscita dal manicomio proprio perché m’han dato tutto il tempo po - facebook.com facebook