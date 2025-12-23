Queemose presenta Spaziogamma tour al parco di Salice Salentino
SALICE SALENTINO - Prezioso appuntamento natalizio presso "Al Parco Musica ed Eventi" di Salice Salentino, dove a riscaldare le atmosfere natalizie con i suoi suoni elettronici-house-disco ci sarà l'artista salentino Queemose, col suo nuovo "Spaziogamma" tour, il suo ultimo album che prevede. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
