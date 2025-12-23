Quattro pecore sbranate dai lupi La recinzione non è bastata a proteggere il piccolo gregge

Nelle ultime notti a Pizzino di Taleggio, in Bergamasca, un branco di lupi ha attaccato un gregge di pecore, sbranando quattro degli animali. La recinzione si è rivelata insufficiente a proteggere il piccolo allevamento, gestito da Luciano Bellaviti, un allevatore 79enne che, dopo anni di lavoro nel settore industriale, ha scelto di dedicarsi all’agricoltura. Questo episodio evidenzia le difficoltà di convivenza tra attività agricole e predatori selvatici.

Il lupo torna a far paura nella Bergamasca. Nelle scorse notti, a Pizzino di Taleggio, un branco di lupi ha attaccato e sbranato quattro delle sei pecore di un allevatore 79enne, Luciano Bellaviti, che dopo 40 anni di lavoro come operaio nel Milanese ha deciso di dedicarsi all’agricoltura e all’allevamento delle pecore. La recinzione alta un metro e mezzo non è bastata a proteggere il piccolo gregge. Ad accorgersi di quello che era accaduto è stato un amico dell’allevatore, che l’altra mattina, passando nella zona dove si trova il piccolo allevamento, ha notato una pecora che sanguinava. Immediatamente ha dato l’allarme e la scena che si è trovato di fronte Bellaviti è stata straziante: tre pecore gravide sbranate, oltre ad un agnello di pochi mesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

