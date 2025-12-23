Quattro inseguimenti sulle strade genovesi in pochi giorni

Negli ultimi giorni, le forze dell'ordine di Genova sono intervenute in quattro inseguimenti nelle strade cittadine. L'episodio più recente si è verificato questa notte a Sampierdarena, coinvolgendo un automobilista in fuga che ha causato un incidente. Nel fine settimana, anche la polizia locale è intervenuta in altri tre casi simili, evidenziando un’intensa attività di controllo e sicurezza nel territorio genovese.

Quattro inseguimenti negli ultimi giorni nelle strade genovesi: mentre l'ultimo risale a questa notte a Sampierdarena, dove un automobilista in fuga dalla polizia di Stato ha provocato un incidente stradale, la polizia locale si è occupata di altri tre casi nel weekend.Ubriaco al volante, scontra.

