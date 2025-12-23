Quanto costa oggi l’energia elettrica?

23 dic 2025

Qual è il costo attuale dell’energia elettrica? Nel mercato libero, il prezzo dell’energia varia in base a diversi fattori, tra cui il PUN (Prezzo Unico Nazionale), che indica il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia in Italia. Conoscere il costo dell’energia elettrica è importante per comprendere le proprie spese e valutare eventuali alternative o offerte disponibili.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore medio ponderato dell’energia scambiata ogni giorno sulla borsa elettrica nazionale. Analizzando i dati più recenti, il PUN del 23 Dicembre 2025 si attesta a 0,1135 €kWh (113,50 €MWh), mentre la media di Dicembre 2025 si aggira intorno a 0,119 €kWh. Questi valori rappresentano il costo puro dell’energia, a cui vanno aggiunti oneri di sistema, trasporto, accise e IVA per arrivare al prezzo finale in bolletta. Nel mercato libero, i fornitori propongono offerte che possono essere indicizzate al PUN oppure a prezzo fisso. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

