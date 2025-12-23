Quante partite salta Bonny | uno stop che non ci voleva

Quante partite salta Bonny. L’ Inter dovrà fare a meno di Ange-Yoan Bonny nelle prossime settimane. L’attaccante francese ha riportato una leggera distorsione al ginocchio sinistro durante l’allenamento e l’infortunio lo costringerà a uno stop immediato, privando Cristian Chivu di una soluzione offensiva importante. Quante partite salta Bonny. Secondo quanto filtra da Sky Sport, lo stop di Bonny dovrebbe essere di almeno quindici giorni. Una tempistica che lo esclude sicuramente dalla sfida di campionato contro l’ Atalanta, primo impegno ravvicinato che l’ Inter dovrà affrontare senza il suo attaccante. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

