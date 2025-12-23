Quando vince la tradizione Il nostro consiglio per il Natale? E’ il ritorno al mangiar lucchese

Per il Natale, il consiglio è riscoprire la tradizione lucchese a tavola. Gli chef Giuliano Pacini e Samuele Cosentino, rispettivamente della Buca di Sant’Antonio e Gli Orti di via Elisa, sottolineano come la cucina locale rappresenti un modo autentico e semplice per celebrare le festività, valorizzando i sapori e le ricette di una tradizione radicata nel tempo. Un invito a tornare alle origini, senza rinunciare alla qualità.

La lucchesità vince anche a tavola. Parola degli chef della tradizione Giuliano Pacini e Samuele Cosentino ( Buca di Sant’Antonio e Gli Orti di via Elisa ). “Se l’ Unesco ha ufficialmente riconosciuto la Cucina Italiana come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità, a buon diritto una fetta di merito va alla nostra cucina lucchese che scalda il cuore e anima emozioni e ricordi – dichiarano Cosentino e Pacini che proprio ieri sera erano alle prese alla “Buca“ con una bella cena per l’ Accademia Italiana di cucina –. Il dibattito resta, e forse resterà per sempre tra la codificaziione delle ricette lucchesi e la magica interpretazione della nonna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

