Quando torna Matteo Berrettini? La scelta di una esibizione prima degli Australian Open

Matteo Berrettini, dopo la vittoria della Coppa Davis a Bologna, sta valutando il suo ritorno in campo prima degli Australian Open. L’atleta italiano, segnato da problemi fisici durante la stagione, cerca ora di riprendere la forma e di rientrare ai livelli precedenti. La sua presenza in campo sarà probabilmente annunciata nei prossimi mesi, in vista di un inizio di stagione che si preannuncia importante per il suo futuro tennistico.

L’ultima immagine ufficiale che lo ritrae è quella del trionfo di Bologna. La vittoria della Coppa Davis, la terza consecutiva per l’Italia, ha rappresentato la degna chiusura di una stagione difficile nella quale i persistenti problemi fisici hanno rischiato di interrompere la carriera di un talento cristallino. Matteo Berrettini si prepara a tornare e lavora sodo in vista dell’inizio del 2026. Il romano, classe 1996, ha lavorato prima a Montecarlo e poi si è spostato a Dubai per perfezionare la preparazione. L’auspicio è quello di vivere un anno nel quale la condizione fisica sostiene il talento di un giocatore che non è riuscito a ricavare dalla sua carriera tutto quanto avrebbe potuto meritare solo a causa degli infortuni. 🔗 Leggi su Oasport.it

