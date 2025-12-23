Quando torna il Napoli dall’Arabia? Cosa filtra su giorno e orario di arrivo a Capodichino

Il Napoli sta pianificando il rientro in Italia dopo la vittoria della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Al momento, non sono stati ancora comunicati con precisione il giorno e l’orario di arrivo a Capodichino. Tuttavia, si attendono updates ufficiali che permetteranno di conoscere i dettagli sul trasferimento e sull’orario di ritorno della squadra.

Il Napoli si prepara a rientrare in Italia dopo la vittoria della Supercoppa Italiana conquistata in Arabia Saudita. Gli azzurri, freschi del successo che ha riportato entusiasmo tra i tifosi, sono attesi a Napoli nelle prossime ore. Cresce l’attesa per l’arrivo a Capodichino, dove una parte della città potrebbe accogliere la squadra con il trofeo. Tra orari di volo, fuso orario e programma post-finale, emergono le prime indicazioni su quando il gruppo farà ritorno a casa. Il programma del rientro dopo la Supercoppa. Dopo la festa per la vittoria della Supercoppa Italiana, il Napoli ha organizzato il rientro in Italia con un volo charter privato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

