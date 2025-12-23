Quando si gioca Milan-Como? Ora dipende dall’Inter

La partita Milan-Como, prevista originariamente in Australia, non si svolgerà a Perth. La data dell'incontro, fissata per l'8 febbraio, rimane invariata, ma il match si disputerà in Italia. La decisione è stata presa dopo un intenso dibattito politico e sportivo, chiarendo che l’evento si terrà nel nostro paese, rispettando le nuove disposizioni e gli accordi stabiliti.

Milan-Como non si giocherà in Australia. La sfida dell’8 febbraio, finita al centro di un acceso dibattito politico e sportivo nelle ultime settimane, resterà in Italia e non approderà a Perth. A far saltare definitivamente l’operazione sono state nuove richieste giudicate inaccettabili dalla Confederazione asiatica (AFC), che dopo aver già imposto la designazione di arbitri australiani ha avanzato ulteriori condizioni ritenute insostenibili. In una nota congiunta tra Lega Serie A e il governo del Western Australia, viene spiegato che il progetto è stato accantonato “ a causa dei rischi finanziari che non è stato possibile contenere, delle condizioni di approvazione onerose e delle complicazioni dell’ultimo minuto ”. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

