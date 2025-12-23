Quando le falene bevono le lacrime degli alci | la scoperta nei boschi americani
Una recente scoperta nei boschi americani ha catturato immagini di falene che si nutrono delle lacrime di un alce, un comportamento inedito per questi insetti. Grazie a una fototrappola, gli studiosi hanno documentato un’interazione insolita tra specie diverse, offrendo nuovi spunti di riflessione sulla biodiversità e sui comportamenti adattativi degli animali selvatici.
