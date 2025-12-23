Quando inizia C’è posta per te 2026 | la data della prima puntata e i postini di Maria De Filippi
C’è posta per te 2026 sta per tornare su Canale 5, con la prima puntata programmata per gennaio. La trasmissione, condotta da Maria De Filippi, riprende il suo consueto appuntamento con il pubblico, portando storie di vita e emozioni. I postini sono pronti a consegnare nuovamente messaggi significativi, mantenendo la tradizione di uno dei programmi più seguiti della televisione italiana.
Torna l’appuntamento con C’è Posta per Te, il celebre people show di Maria De Filippi in onda da gennaio 2026 in prima serata su Canale 5. Dopo le feste natalizie, il programma riproporrà storie di amori ritrovati, legami interrotti e incontri speciali: ecco chi saranno i postini. 🔗 Leggi su Fanpage.it
