Quando i fratelli Fiorello erano bambini | la famiglia ospitò tre sconosciuti che oggi vorrebbero ritrovare

Nel 1976, la famiglia Fiorello accoglieva tre sconosciuti, un episodio che rimase impresso nei ricordi di Catena Fiorello, scrittrice e sorella di Rosario. In quell’anno, lei aveva dieci anni, Rosario sedici e Beppe sette. Ora, molti anni dopo, gli stessi individui desiderano ritrovare i membri della famiglia, suscitando un senso di nostalgia e curiosità sul passato condiviso.

Catena Fiorello, scrittrice e sorella di Rosario, ha raccontato un episodio della loro infanzia risalente al 1976, quando lei aveva dieci anni, Rosario sedici e l’altro fratello, Beppe, appena sette. In quell’occasione conobbero una famiglia di milanesi che la loro nonna ospitò in casa sua a Messina e che oggi vorrebbe ritrovare. Nel rispondere a una domanda del Corriere sulle origini del talento dei fratelli Fiorello, Catena ha spiegato che deriva sicuramente dalla nonna Catena, da cui ha preso il nome. “Lei era bravissima a fare le imitazioni e la sua casa a Letojanni era un circo continuo, con un via vai di personaggi che andavano da lei a confidarsi, raccontare i propri guai”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Quando i fratelli Fiorello erano bambini: la famiglia ospitò tre sconosciuti che oggi vorrebbero ritrovare Leggi anche: Spaccio in famiglia, arrestati due fratelli che dalla Valle di Comino si erano spinti fino alla Puglia Leggi anche: Famiglia nel bosco, oggi l'udienza d'appello con la speranza di far tornare i tre bambini a casa per Natale Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Fiorello video chiama Fabrizio Corona in diretta e parte la battuta sul figlio Thiago e il caso Signorini: “Sai che cosa mi ha chiesto Papà voglio fare il provino del Grande Fratello VIP”. Poi il conduttore di Falsissimo promette: “La cosa che ho lanciato non finisc - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.