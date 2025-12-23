Quali sono i programmi TV e i canali più amati dagli italiani?

I programmi TV e i canali più seguiti dagli italiani includono la televisione generalista, con eventi come il Festival di Sanremo che nel 2025 ha registrato oltre 12 milioni di spettatori e un'ampia quota di share. I grandi eventi e i game show continuano a rappresentare un punto di riferimento per il pubblico, confermando l'importanza della televisione tradizionale nel panorama mediatico nazionale.

La TV generalista funziona ancora, gli italiani amano i grandi eventi e i game show. Il Festival di Sanremo ha aperto il 2025 con ben 12,6 milioni di spettatori e con il 65,3% di share nella prima serata. Non mancano però anche le distrazioni da divano come i casino online e i giochi per smartphone. Sanremo e gli eventi live sono tra gli spettacoli più amati. Grazie alla rilevazione Total Audience adesso possiamo sapere sia gli ascolti TV sia quelli digitali e Sanremo è ancora uno degli eventi più attesi dell’anno. A quanto pare, le dirette convincono ancora perché creano un rito e sono sempre al centro dei dibattiti. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

