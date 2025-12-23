Quali sono i ponti e i weekend lunghi che ci aspettano per questo 2026

Se qualcuno nel governo Meloni aveva parlato dell’anno del Ponte per il 2025, sicuramente il 2026 sarà l’anno dei ponti. Perché il prossimo anno, secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, si potranno sfruttare ben 23 giorni di vacanza chiedendo, dove possibile, solo 4 giorni di ferie. Partiamo dal primo ponte, imminente, che cade a Capodanno. Questo 1 gennaio sarà giovedì, di conseguenza prendendosi una pausa per venerdì 2 e lunedì 5 si possono inglobare anche i giorni rossi dell’ Epifania. Pasqua nessun ponte, va meglio per il primo maggio. Stavolta Pasqua 2026 si celebrerà già domenica 5 aprile. 🔗 Leggi su Open.online

