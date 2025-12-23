Qual era la vera storia di Sodoma e Gomorra le due città al centro dell’episodio biblico citato da Fabrizio Corona

L’espressione “Sodoma e Gomorra” viene comunemente usata per indicare corruzione e decadenza, ma qual è la vera storia di queste città bibliche? Secondo il racconto, erano due metropoli immerse in immoralità, punite da Dio con la distruzione totale. Questa narrazione ha radici antiche e simboliche, spesso richiamate per descrivere situazioni di grande degrado morale, come nel recente riferimento di Fabrizio Corona nel contesto di un procedimento giudiziario.

Nelle ultime ore Fabrizio Corona, interrogato dai PM milanesi, a seguito della denuncia per revenge porn da parte di Alfonso Signorini, ha usato l'espressione "Sodoma e Gomorra" riferendosi al caso del conduttore, richiamando l'antico racconto biblico che da millenni rappresenta la punizione divina per la corruzione umana. Ma qual è la vera storia di queste città e dunque perché questo riferimento? Secondo la tradizione religiosa ebraica, cristiana e islamica, Sodoma e Gomorra erano due insediamenti della pianura che Dio decise di cancellare per la loro malvagità. Il racconto, che troviamo nel Libro della Genesi, ricorda per certi versi la storia del diluvio universale: in entrambi i casi, l'ira divina colpisce l'umanità per i suoi peccati.

