C ’è chi li associa subito al Natale e chi li considera un caposaldo di stile senza tempo. I pantaloni tartan, oggi più che mai, diventano il cuore di outfit versatili e raffinati, capaci di accompagnare con eleganza una cena di dicembre e un lunedì in ufficio, senza perdere carattere. Ecco cinque idee di tendenza a cui ispirarsi. Con il montone Per le Feste, senza dover vestirsi in rosso, con pantaloni tartan e montone che richiamano l’estetica di montagna. Leggi anche › Quadri di stagione. Come abbinare i pantaloni scozzesi per i look delle Feste (e oltre) Con la giacca coordinata Il pantalone scozzese per eccellenza, rosso Natale, con la giacca coordinata per un completo che risolve il look delle Feste. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Quadri iconici, spirito moderno. I pantaloni tartan rinnovano gli outfit invernali con nuovi abbinamenti

