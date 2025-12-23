Putin mette a ferro e fuoco l’Ucraina per vendicarsi dell’attentato a Mosca

Dopo l’attentato a Mosca che ha causato la morte del generale Fanil Sarvarov, il Cremlino ha risposto con un ampio attacco su larga scala in Ucraina. Questa escalation riflette le tensioni tra i due paesi e la complessità del conflitto in corso. Di seguito, analisi e aggiornamenti sugli sviluppi recenti e le implicazioni della situazione.

Dopo l'attentato a Mosca in cui ha perso la vita il generale Fanil Sarvarov, era prevedibile una reazione furiosa del Cremlino che ieri si è "vendicato" lanciando un massiccio attacco su pressoché l'intero territorio ucraino. Poco importa, al momento, che non ci sia alcuna certezza su chi abbia realmente assassinato il braccio destro di Vladimir Putin perché, per quanto sia più che plausibile che la bomba sotto l'automobile di Sarvarov sia stata piazzata dagli agenti segreti di Kiev, gli inquirenti russi sembrano brancolare nel buio e continuano a ripetere che restano aperte tutte le piste investigative.

