Putin lancia l' offensiva di Natale pioggia di missili russi Morto un bimbo di 4 anni Zelensky | Colpisce nel pieno delle trattative
Nelle festività natalizie, la Russia ha intensificato gli attacchi contro l’Ucraina, colpendo infrastrutture civili con oltre 30 missili e 650 droni. L’offensiva ha causato vittime, tra cui un bambino di 4 anni, e ha interrotto le trattative di pace. La situazione rimane critica, con un impatto significativo sulla popolazione e sulle risorse energetiche del paese.
Altro che tregua di Natale. La Russia ha scatenato contro l’Ucraina l’ennesimo violento attacco contro le infrastrutture civili, in particolare quelle energetiche: 650 droni e oltre 30 missili. In tutto sono state prese di mira 13 regioni, comprese Kiev e Odessa, dove la situazione si fa sempre più critica. Vittime civili dopo i bombardamenti I bombardamenti hanno provocato morti e feriti, tra. 🔗 Leggi su Feedpress.me
