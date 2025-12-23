Putin lancia l' offensiva di Natale pioggia di missili russi Morto un bimbo di 4 anni Zelensky | Colpisce nel pieno delle trattative

Nelle festività natalizie, la Russia ha intensificato gli attacchi contro l’Ucraina, colpendo infrastrutture civili con oltre 30 missili e 650 droni. L’offensiva ha causato vittime, tra cui un bambino di 4 anni, e ha interrotto le trattative di pace. La situazione rimane critica, con un impatto significativo sulla popolazione e sulle risorse energetiche del paese.

"Sono avanzati di 10 chilometri". L'offensiva russa a sorpresa per rafforzare Putin al vertice con Trump - A poche ore dall'incontro in Alaska tra Donald Trump e Vladimir Putin in cui il leader Usa intende discutere di come fermare la guerra in Ucraina, Mosca accelera la sua offensiva contro Kiev. ilgiornale.it

Putin, la strategia per scatenare l'insurrezione ucraina: attacchi ai treni e blackout in aumento - La strategia di Putin è chiara: impedire i rifornimenti all'esercito attraverso i treni (visto che gli aeroporti sono chiusi) e ... ilmessaggero.it

UCRAINA | Putin lancia l'offensiva di Natale, pioggia di missili russi. Morto un bimbo di 4 anni. Zelensky: "Colpisce nel pieno delle trattative" #ANSA - facebook.com facebook

UCRAINA | Putin lancia l'offensiva di Natale, pioggia di missili russi. Morto un bimbo di 4 anni. Zelensky: "Colpisce nel pieno delle trattative" #ANSA x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.