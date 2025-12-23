Pusher ingoia crack per non farsi scoprire e morde la mano a un poliziotto

La polizia di Stato ha denunciato tre persone per spaccio nel centro storico di Genova. È successo lunedì sera, quando il commissariato Prè ha coordinato una serie di controlli speciali insieme al reparto prevenzione crimine Liguria e al team cinofili, con l'aiuto della guardia di finanza e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Sondrio, ruba in un supermercato e morde alla mano un poliziotto: arrestato 27enne Leggi anche: Ruba in un supermercato e morde un poliziotto: arrestato 27enne Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Pusher ingoia crack per non farsi scoprire e morde la mano a un poliziotto - È successo lunedì sera, quando il commissariato Prè ha coordinato una serie di controlli speciali insieme al ... genovatoday.it

Pusher ingoia le dosi di cocaina: ricoverato un 33enne marocchino - Un pusher trentatreenne ingerisce le dosi di cocaina per non farsi scoprire dai carabinieri e finisce ricoverato perché uno degli ovuli gli si è rotto nello ... ilgazzettino.it

Milano, pusher ingoia la cocaina per evitare di essere arrestato: in manette insieme a due complici - Un pusher e altri due suoi complici sono stati arrestati dagli agenti del Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico per detenzione di droga ai fini di spaccio. fanpage.it

