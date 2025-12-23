Pta di via Turrisi Colonna attività rimodulate per lavori strutturali | ambulatori trasferiti temporaneamente

A partire da venerdì 2 gennaio 2026 l’attività del Pta “Centro” di via Turrisi Colonna 43 sarà temporaneamente rimodulata a causa dell’avvio di lavori strutturali indispensabili e non rinviabili. Gli interventi comporteranno la chiusura e il trasferimento di alcuni ambulatori specialistici in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Collegamento ciclopedonale, circolazione temporaneamente interrotta per lavori

Leggi anche: A18 Messina–Catania, chiuso temporaneamente lo svincolo di Roccalumera per lavori

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sanità: Asp Palermo, ambulatorio impianto cateteri vascolari - L'Asp di Palermo ha attivato al Pta Centro in via Turrisi Colonna il primo ambulatorio territoriale per l'impianto di cateteri vascolari ad inserzione periferica - ansa.it

Presentazione di "SORELLE. Anna e Giuseppina Turrisi Colonna" di Rita Alù, Torri del Vento Edizioni - facebook.com facebook