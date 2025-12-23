Provocò la morte di 49 migranti Mattarella concede la grazia allo scafista

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso di concedere una grazia parziale ad Abdelkarim Alla Hamad, condannato a 30 anni di carcere per il coinvolgimento nella morte di 49 migranti. La decisione ha suscitato discussioni sul ruolo della giustizia e sulle responsabilità legate alle tragedie nel Mediterraneo.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concesso una grazia parziale a Abdelkarim Alla Hamad, condannato a trenta anni di reclusione per concorso in omicidio plurimo e violazione delle norme sull’immigrazione.Il caso risale al 17 agosto 2015, quando 49 migranti morirono per asfissia a. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

