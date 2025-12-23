Prova a sfuggire ai finanzieri trasportava 400 ricci di mare nel bagagliaio dell’auto
NARDÒ – Continua senza sosta l'attività di vigilanza della guardia di finanza per contrastare il prelievo illegale di specie protette lungo le coste salentine. Nei giorni scorsi, i militari della Sezione operativa navale di Gallipoli hanno portato a termine un intervento a Santa Caterina, marina. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Non è ai domiciliari, trovato nel bagagliaio della sua auto
Leggi anche: Borse firmate nel bagagliaio dell’auto: denunciato
Prova a sfuggire ai finanzieri, trasportava 400 ricci di mare nel bagagliaio dell’auto - L’operazione della Sezione operativa navale di Gallipoli si inserisce nel piano di tutela dell’ecosistema marino. lecceprima.it
Oroscopo del 20/12/2025 ARIETE*** Una grande prova è stata superata brillantemente e ora non vi fate sfuggire ciò che avete ottenuto perché l’energia non vi manca e la dirigerete positivamente verso una realizzazione immediata. Il cielo si rischiarerà e tutto - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.