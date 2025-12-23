Prova a sfuggire ai finanzieri trasportava 400 ricci di mare nel bagagliaio dell’auto

NARDÒ – Continua senza sosta l'attività di vigilanza della guardia di finanza per contrastare il prelievo illegale di specie protette lungo le coste salentine. Nei giorni scorsi, i militari della Sezione operativa navale di Gallipoli hanno portato a termine un intervento a Santa Caterina, marina. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

