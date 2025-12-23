Pronostico Costa d’Avorio-Mozambico | esordio da non sbagliare per i campioni

Costa d’Avorio-Mozambico apre la fase a gironi della Coppa d’Africa, in programma mercoledì alle 18:30. In questa occasione, analizzare le formazioni, le statistiche e le probabili scelte tattiche è fondamentale per formulare un pronostico accurato. Questa partita rappresenta un’opportunità importante per i campioni di iniziare con il piede giusto. Di seguito, tutte le informazioni utili per seguire il match e le analisi pre-partita.

Costa d’Avorio-Mozambico è una partita della fase a gironi della Coppa d’Africa e si gioca mercoledì alle 18:30: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Inizia la difesa del titolo da parte della Costa d’Avorio, laureatasi campione d’Africa due anni fa nell’edizione casalinga. Nel 2024 gli Elefanti sollevarono la coppa al termine di un percorso alquanto rocambolesco, caratterizzato finanche dall’esonero del commissario tecnico a torneo in corso: dopo aver acciuffato la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta per il rotto della cuffia, iniziò la scalata verso la vittoria, conquistata grazie al successo in finale contro la Nigeria, battuta in rimonta. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Costa d’Avorio-Mozambico: esordio da non sbagliare per i campioni Leggi anche: Costa d’Avorio-Mozambico, prima giornata-Gruppo F-Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Costa d’Avorio-Mozambico (Coppa d’Africa, 24-12-2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Pronostico Costa d’Avorio-Mozambico: esordio da non sbagliare per i campioni - Mozambico è una partita della Coppa d'Africa e si gioca mercoledì alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it

#serieB1 #gironeB Olimpia Teodora Volley SERIE B1-B. Nove su nove per l’Olimpia Teodora che vince anche a Scandicci RAVENNA. È arrivata la nona vittoria su nove per l’Olimpia Teodora che conferma il pronostico nel più classico dei testacoda, opposta - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.