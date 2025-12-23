Pronostico Burkina Faso-Guinea Equatoriale | gli Stalloni partono con il piede giusto

Il match tra Burkina Faso e Guinea Equatoriale si svolge nella fase a gironi della Coppa d’Africa, mercoledì alle 13:30. In questa occasione, analizzeremo le notizie principali, le statistiche aggiornate, le probabili formazioni e il pronostico, offrendo un quadro chiaro e obiettivo per comprendere le dinamiche di questa partita. Un confronto importante per entrambe le squadre, che si affrontano con l’obiettivo di iniziare al meglio il torneo.

Burkina Faso-Guinea Equatoriale è una partita valida per la fase a gironi della Coppa d'Africa e si gioca mercoledì alle 13:30: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. La prima storica finale nel 2013. Il terzo gradino del podio nel 2017, il quarto posto nel 2021. Il Burkina Faso, oltre a fare presenza fissa, è ormai una selezione da attenzionare particolarmente in Coppa d'Africa, una delle potenziali outsider. Proprio per questo motivo, l'eliminazione agli ottavi nell'ultima edizione della competizione continentale, quella del 2024 avvenuta per mezzo del Mali, ha fatto un po' di scalpore.

