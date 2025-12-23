Pronostici Senegal-Botswana | marcatore e tiri in porta

Analisi e pronostici per Senegal-Botswana, con focus su marcatore e tiri in porta. La sfida si presenta favorevole al Senegal, che parte con aspettative di vittoria e prestazioni positive. Di seguito, le nostre previsioni su chi potrebbe segnare e quante occasioni di tiro in porta ci si può attendere in questa prima partita di Coppa d’Africa.

Pronostici Senegal-Botswana: Jackson e compagni partono con tutti i favori del pronostico. Ecco le nostre scelte per marcatore e tiri in porta Senza dubbio l’impegno del Senegal in questa prima partita di Coppa d’Africa è tutt’altro che proibitivo. Lo dice la storia: nei due incroci che ci sono stati sono arrivate altrettante vittorie senza nemmeno subire reti. E diciamolo chiaramente, lì davanti ci sono dei giocatori che possono fare in qualsiasi momento la differenza. (AnsaFoto) – Ilveggente.it E ci sono dei giocatori, inoltre, che vogliono mettersi in mostra e magari dimenticare per un poco lo spazio ridotto che in generale hanno avuto nel loro club. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

