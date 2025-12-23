Pronostici Algeria-Sudan | marcatore e tiri in porta

Analisi e pronostici per Algeria-Sudan, partita valida per le qualificazioni. Si considera la forza dell'Algeria, data tra le favorite, e le caratteristiche delle due squadre. Verranno analizzati i possibili marcatori e i tiri in porta, offrendo una panoramica obiettiva e informativa per chi desidera approfondire le previsioni senza sensazionalismi.

Pronostici Algeria-Sudan: la qualità è in abbondanza dentro una squadra che parte con le stigmate della favorita. Le nostre scelte Ci sono poche squadre in Africa che possono contare sulla qualità in tutti i reparti dell’Algeria. Soprattutto in attacco. E, contro il Sudan, la sensazione è che potrebbe anche finire tanti a poco. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Di certo, Mahrez e compagni, non hanno nessuna intenzione di toppare al debutto. Si sa, nei gironi a quattro partire con una vittoria è senza dubbio quasi un timbro al passaggio del turno. E contro il Sudan, ribadendo il concetto, di problemi non è che ce ne dovrebbero essere chissà quanti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

