Promuovere la cultura Un corso per capire come sfruttare i social
"Promozione culturale 2.0: come utilizzare i media digitali per valorizzare la cultura" è il tema del corso gratuito, nato nell’ambito di Bibliocare che si svolgerà dal 13 febbraio a Lucca, alla Biblioteca Agorà, in centro storico. Il corso - che si compone di 4 incontri (13 e 27 febbraio; 13 e 27 marzo), in orario pomeridiano, rientra nel programma di percorsi formativi gratuiti promossi dalla Provincia di Lucca, realizzato attraverso BiblioLucca, la Rete documentaria di biblioteche e archivi del territorio e finanziato da Pr Fse+ Toscana 2021-2027 (dd 1531 del 24012025) e si propone di approfondire l’utilizzo dei media digitali per valorizzare la cultura. 🔗 Leggi su Lanazione.it
