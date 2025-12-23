Promozione Pietrasanta e Forte avanti a pareggi Le due versiliesi sotto aspettativa al giro di boa

Al giro di boa del campionato, Pietrasanta e Forte sono entrambe sotto le aspettative, con un numero elevato di pareggi che caratterizza la loro stagione. La tendenza al pareggio ha influenzato la classifica, evidenziando le difficoltà delle due squadre nel trovare continuità e risultati decisivi. La stagione è ancora lunga e potrebbe riservare cambiamenti in vista della seconda parte del campionato.

L’abbonamento al pareggio sta contraddistinguendo la stagione (finora sotto aspettativa, classifica alla mano) delle due versiliesi di Promozione. Sono ben 8 i segni X (di cui la metà sempre con 0-0) raccolti dal Pietrasanta nelle 15 giornate di questo campionato. I biancocelesti sono la squadra più “pareggiante“ del girone insieme alla Fortis Juventus. Subito dietro a loro con 7 gare “nulle“ ci sono Casalguidi, San Marco Avenza e appunto Forte dei Marmi (che da quando è arrivato il nuovo tecnico Stefano Santini è sì imbattuto ma avendo fatto 4 pareggi in 5 partite, vincendone una sola nel dopo Yuri Papi). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Promozione Pietrasanta e Forte avanti a pareggi. Le due versiliesi sotto aspettativa al giro di boa Leggi anche: Promozione. Il Pietrasanta riprende a vincere mentre il Forte dei Marmi va avanti a pareggi Leggi anche: Promozione In vetta scappa via la Lampo Meridien. Pietrasanta e Forte pagano le pesanti assenze Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Promozione Pietrasanta e Forte avanti a pareggi. Le due versiliesi sotto aspettativa al giro di boa; Promozione. Pietrasanta perde Laurini e Remedi. Forte coi nuovi. Promozione Pietrasanta e Forte avanti a pareggi. Le due versiliesi sotto aspettativa al giro di boa - L’abbonamento al pareggio sta contraddistinguendo la stagione (finora sotto aspettativa, classifica alla mano) delle due versiliesi di Promozione. msn.com

Promozione. Pietrasanta perde Laurini e Remedi. Forte coi nuovi - In Promozione la 14ª giornata di campionato (penultima d’andata e del 2025) vede per le due versiliesi il rispettivo ... lanazione.it

Promozione. Pietrasanta e Forte vogliono chiuder bene l’anno - In Promozione siamo alla 15ª giornata, anche qui ultima d’andata. lanazione.it

Un riconoscimento per l'impegno continuo, strategico e qualificato nella promozione della lettura: anche quest'anno, la Biblioteca comunale "Giosue Carducci" di Pietrasanta è risultata assegnataria del contributo erogato dal Ministero della Cultura per l'acq - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.