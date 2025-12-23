Promozione anconetane fuori dal podio

Le squadre anconetane in Promozione chiudono la prima giornata di ritorno con due pareggi, senza successo. Una giornata caratterizzata da risultati deludenti, che lascia poche soddisfazioni e richiede una riflessione sulle prossime sfide. In un campionato equilibrato, è importante analizzare le prestazioni per migliorare e ritrovare la strada giusta verso obiettivi più ambiziosi.

Giornata da dimenticare per le 'nostre' in Promozione. La prima di ritorno regala appena due pareggi. Importante, soprattutto per il morale, quello dei Portuali che fermano la marcia vincente della capolista Lunano. Si aspettava forse di più dalla Montemarcianese, quarta assieme al Gabicce Gradara, dal match casalingo contro il Vismara, ma la squadra di Profili non riesce a sfondare la retroguardia pesarese. Si ferma invece la serie positiva dell' Ostra sconfitta di misura, come all'andata, dall'Alma Fano. Continua la serie negativa del Moie Vallesina alla seconda sconfitta consecutiva casalinga.

