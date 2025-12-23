Proiezioni in 4K exhibit interattivi e divulgazione scientifica | a Villa Filippina si inaugura il nuovo Planetario

Sabato 27 dicembre alle 11, Villa Filippina ospiterà l’inaugurazione del nuovo Planetario di Palermo. La struttura, recentemente rinnovata, offrirà proiezioni in 4K, exhibit interattivi e attività di divulgazione scientifica. Un’opportunità per approfondire la conoscenza dello spazio in un ambiente moderno e accessibile, con l’obiettivo di coinvolgere visitatori di tutte le età in un percorso educativo e culturale.

