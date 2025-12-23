Programma AFCON 2025 per l’attaccante dell’Egitto e del Liverpool
Il programma AFCON 2025 vede Mohamed Salah, attaccante dell’Egitto e del Liverpool, impegnato con la nazionale egiziana in vista della competizione continentale. Con il futuro al club ancora da definire, Salah si concentra sulla partecipazione alla Coppa d’Africa, un evento di grande rilevanza per il calcio africano e internazionale. La sua presenza rappresenta un elemento importante per l’Egitto e la sua carriera.
Con il futuro incerto del suo Liverpool, Mohamed Salah è in servizio con la nazionale alla Coppa d'Africa 2025 con l'Egitto. Il 33enne è uno dei giocatori di più alto profilo del torneo in Marocco, dove i Faraoni erano considerati tra i contendenti alla gloria prima dell'inizio della partita. L'Egitto è la squadra di maggior successo nella storia dell'AFCON, avendo alzato il trofeo sette volte ma uscendo agli ottavi nella precedente edizione del 2023 in Costa d'Avorio.
