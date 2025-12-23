Programma AFCON 2025 per l’attaccante dell’Egitto e del Liverpool

Il programma AFCON 2025 vede Mohamed Salah, attaccante dell’Egitto e del Liverpool, impegnato con la nazionale egiziana in vista della competizione continentale. Con il futuro al club ancora da definire, Salah si concentra sulla partecipazione alla Coppa d’Africa, un evento di grande rilevanza per il calcio africano e internazionale. La sua presenza rappresenta un elemento importante per l’Egitto e la sua carriera.

