L’urbanista Ezio Righi, autore del Piano regolatore del 1989, commenta la proposta di aumentare la quota Ers per nuovi insediamenti residenziali privati. Secondo Righi, è opportuno considerare questa possibilità, che potrebbe favorire la realizzazione di circa tremila nuove abitazioni. La sua posizione si inserisce nel dibattito attuale sullo sviluppo urbanistico e sulle esigenze di housing nel contesto cittadino.

L’urbanista e titolare del Piano regolatore del 1989 Ezio Righi prende posizione sul dibattito di questi giorni intorno ai nuovi insediamenti residenziali avanzati da privati. Due settimane fa il Consiglio comunale ha stabilito di esigere come beneficio pubblico almeno metà delle superfici di intervento per edilizia residenziale sociale e funzioni di alto valore sociale, e i costruttori lamentano che così si mette a rischio la tenuta economica delle iniziative. "Bisogna fare chiarezza – puntualizza Righi –. La decisione del Consiglio non mette assolutamente a rischio il giusto profitto d’impresa di chi costruisce case: va invece a tagliare la rendita fondiaria sui terreni edificabili, profondamente ingiusta, in quanto è appropriazione privata della valorizzazione di suoli divenuti appetibili per l’edificazione solo grazie allo sviluppo della città e agli immani investimenti pubblici e privati che lo hanno attuato, senza che i loro proprietari minimamente vi contribuissero". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Progetti dei privati, Righi: "Giusto alzare la quota Ers. Servono tremila case"

Leggi anche: Pescara del Tronto, c’è la svolta. Ok al ripristino dei sottoservizi, i privati possono avviare i progetti

Leggi anche: Urbanistica, costruttori preoccupati: "Quota Ers alta, comparti a rischio. Ma vediamo come sarà applicata"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Progetti dei privati, Righi: Giusto alzare la quota Ers. Servono tremila case.

Progetti dei privati, Righi: "Giusto alzare la quota Ers. Servono tremila case" - L’urbanista promuove la delibera comunale sulla manifestazioni di interesse "Metà da costruire sui terreni liberati dalla rendita. msn.com