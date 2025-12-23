Processo Ciro Grillo la motivazione della condanna | Vittima attendibile

Il tribunale di Tempio Pausania ha depositato oggi, 23 dicembre 2025, le motivazioni della sentenza di condanna a carico del figlio di Beppe Grillo, Ciro, e dei suoi tre amici, accusati di violenza sessuale di gruppo L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

