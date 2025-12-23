Primi interrogatori revocata l' interdittiva per il commercialista Oggi sarà ascoltato Gavino De Gregorio

Oggi si svolgono i primi interrogatori nell’ambito dell’operazione “Porta Napoletana”. Dopo la revoca dell’interdittiva, il commercialista Gavino De Gregorio sarà ascoltato, mentre è stato già ascoltato il consigliere comunale dimessosi, insieme a Eduardo Marano, esponente del clan Licciardi, e a un agente coinvolto nell’inchiesta. L’indagine riguarda episodi di criminalità organizzata a Terracina, con conseguenze sulle figure pubbliche locali.

Primi interrogatori per l'operazione “Porta napoletana”, che ha travolto Terracina portando all'arresto, nei giorni scorsi del consigliere comunale Gavino De Gregorio, poi dimessosi dal suo ruolo in assise, e anche di Eduardo Marano, esponente del clan di camorra Licciardi e di un agente. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Primi interrogatori, revocata l'interdittiva per il commercialista. Oggi sarà ascoltato Gavino De Gregorio Leggi anche: Scambio elettorale mafioso: sospeso il consigliere Gavino De Gregorio Leggi anche: Gavino De Gregorio, dopo l'arresto la sospensione: ora le dimissioni dal consiglio comunale Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Primi interrogatori, revocata l'interdittiva per il commercialista. Oggi sarà ascoltato Gavino De Gregorio. Oggi i primi interrogatori a Vincenzo Zizzo, accusato di essere la mente dell’azione incendiaria e Pasquale Spirito, suo principale collaboratore - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.